3 منتجات يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لتمويل 3 قطاعات مهمة

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية أنه يدرس إطلاق منتجات جديدة لتمويل قطاعات التعليم والصحة وذوي الإعاقة.

وطرح البنك المنتجات في استبيان عام للحصول على آراء المختصين والمهتمين بهدف اعتماد المنتج المناسب للغالبية في إطار حرص البنك على تنويع منتجات التمويل بمبالغ تبدأ من 18 ألفًا إلى 60 ألف ريال حسب الاحتياج، وفقًا لـ«المدينة».

منتجات يقدمها البنك للعملاء

1- تمويل بدون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

2- قروض بدون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من الإسهام في تقديم الخدمات.

3- تمويل اجتماعي بدون فوائد لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية.

القروض الممولة التي قدمها البنك

وبلغت قيمة القروض الممولة التي قدمها البنك نحو 6.73 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، استفاد منها 97.848 مقترضًا ومستفيدًا من الأفراد والمنشآت.

شكلت قروض التمويل الحر النسبة الأعلى من إجمالي القروض بـ50% ونحو 48.991 قرضًا يليها تمويل الأفراد بـ47.311 في المرتبة الثانية ثم تمويل الأعمال بـ1472 قرضًا وتمويل النقل بـ74 قرضًا.

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