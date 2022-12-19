صباح اليوم.. أوكرانيا تعلن إسقاط 9 طائرات بدون طيار إيرانية الصنع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، أنها أسقطت اليوم 9 طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مجالها الجوي.

عودة التيار الكهربائي إلى 3 ملايين مواطن

وأكدت السلطات الأوكرانية، عودة التيار الكهربائي إلى 3 ملايين مواطن عقب الهجمات الروسية ضد البنية التحتية.

زيلينسكي: جاهزون لجميع السيناريوهات المحتملة

وقال الرئيس الأوكراني: إن قواته لا تزال تحكم سيطرتها على باخموت على الرغم من استمرار الهجمات الروسية، مؤكدًا أن حماية الحدود أولوية رئيسة لنا وجاهزون لجميع السيناريوهات المحتملة مع روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف أنه كلما قلت أدوات روسيا الإرهابية زادت فرص التوصل إلى سلام موثوق، لافتًا إلى أن لجوء روسيا إلى القصف الصاروخي المكثف لن يغير ميزان القوى في الحرب، وأن بلاده ستعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات على روسيا تؤدي إلى إنهاء الحرب.

قرار إنهاء الحرب بيد بوتين

وكشفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن قرار إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا بيد الرئيس الروسي بوتين.

وأكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن القصف الصاروخي الهائل لأوكرانيا مثال آخر على إرهاب الكرملين.

مناورات تكتيكية في بيلاروسيا

فيما نقلت «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية المتمركزة في بيلاروسيا تجري مناورات تكتيكية اليوم.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه على الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات التي تعيق الصادرات الزراعية، وأن موسكو ستواصل العمل لتوسيع قائمتنا السوداء ونعمل على إجراءات جديدة ضد الغرب بسبب العقوبات الأخيرة.

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