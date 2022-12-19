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جميعنا بحاجة إليها في الشتاء.. هذه العصائر تساعد في تقوية المناعة
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جميعنا بحاجة إليها في الشتاء.. هذه العصائر تساعد في تقوية المناعة

جميعنا بحاجة إليها في الشتاء.. هذه العصائر تساعد في تقوية المناعة

جميعنا بحاجة إليها في الشتاء.. هذه العصائر تساعد في تقوية المناعة
٠٨:١٠:٤٤ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أوصى خبراء تغذية، بأنه من المهم تقوية جهاز المناعة، خاصة في فصل الشتاء، حتى تكون أجسامنا قادرة على المقاومة، ومهاجمة أي تهديد، سواء كان فيروسًا أو بكتيريا.

وبحسب موقع “ستب تو هيلث”، فإنه من الممكن تقوية جهاز المناعة بطريقة طبيعية ولذيذة، وذلك من خلال بعض العصائر الرائعة وهي:

– عصير الفراولة والبرتقال والجوافة

وتحتوي هذه الثمار على كمية كبيرة من فيتامين سي، وتزيد من دفاعات الجسم، وهو ما أكدته دراسات عدة، حيث علينا أن نعصر البرتقال على قطع الفراولة والجوافة، ثم نضع الكل في الخلاط، وبعدها نشرب كوباً واحداً يومياً على معدة فارغة في الصباح.

– عصير المشمش والسبانخ والبرتقال

مكونات هذه الوصفة هي حفنتان من المشمش و6 أوراق سبانخ وبرتقالتان، حيث نضعها معاً في الخلاط ونشرب كوباً يومياً، خصوصاً في الصباح، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

– عصير الليمون والتفاح والمشمش

قال خبراء التغذية إننا حاجة إلى حفنة من المشمش وليمونة و3 تفاحات، حيث علينا غسل جميع المكونات، وقطع الليمون إلى أنصاف، وقطع التفاح، ونضع كل شيء في خلاط مع كوب من الماء، ثم نشرب العصير مرة في اليوم.

ويمكن مضاعفة الكمية التي تشربها خلال الشتاء أو في فترات تغيير الموسم؛ بهذه الطريقة يمكنك تقوية جهاز المناعة كإجراء وقائي في الطقس السيئ.

– عصير الحمضيات

ومكوناته هي 3 ثمار جوافة، وعصير 3 حبات برتقال، و3 حبات يوسفي، وليمونتان، وملعقة عسل، إذ علينا وضع المكونات في الخلاط حيث يضاف العسل، ثم يقدم في كوب ويشرب طازجًا على معدة فارغة.

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