أحدث قرارات إيلون ماسك المثيرة للجدل: لن يُسمح بالتغريد في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة تويتر أنه لن يُسمح لمستخدمي التطبيق بالترويج لحساباتهم على وسائل تواصل اجتماعي أخرى بما في ذلك فيسبوك إنستجرام.

وفرض ماسك منذ استحواذه على تويتر أواخر أكتوبر العديد من السياسات المثيرة للجدل، ما دفع المستخدمين إلى الطلب من متابعيهم تصفح منشوراتهم على مواقع اخرى.

ماسك طرح استفتاء على وجوده رئيسًا لتويتر

وكان “ماسك” قد طرح مستقبله في الشركة على التصويت، حيث غرّد “هل يجب أن أتنحى عن منصبي رئيسًا لتويتر؟”، طالبًا من المستخدمين المشاركة بنعم أو لا.

وأضاف : “سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع”، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعات الاولى من صباح الاثنين.

وفي وقت سابق ، أعلن تويتر في بيان أن الشركة “لن تسمح بعد الآن بالترويج المجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي محددة”.

وأضاف: “على مستوى التغريدة وأيضًا الحساب، سنقوم بإزالة أي ترويج مجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي تابعة لطرف ثالث قمنا بحظرها، مثل نشر روابط (باستخدام عناوين بو آر أل) على تويتر”.

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