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خبيرة تغذية: نقص فيتامين « B1» يسبب هذه الأمراض القاتلة
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خبيرة تغذية: نقص فيتامين « B1» يسبب هذه الأمراض القاتلة

خبيرة تغذية: نقص فيتامين « B1» يسبب هذه الأمراض القاتلة

خبيرة تغذية: نقص فيتامين « B1» يسبب هذه الأمراض القاتلة
٠٧:٣٥:٤٠ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت كاترينا بادولكا، خبيرة التغذية الروسية، أن نقص فيتامين В1 في الجسم، قد يتسبب في أمراض قاتلة منها الذبحة الصدرية، علاوة على أمراض أخرى مثل التهيج والمزاج السيء والإرهاق واللامبالاة.

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة عادة يحاولون إرضاء أنفسهم بتناول الحلويات، ولكن مع الاستخدام اليومي للمعجنات والحلويات، تزداد حاجة الجسم لفيتامين В1 (الثيامين)، للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الطبيعية وامتصاص الكربوهيدرات.

فقدان الذاكرة

وبينت أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى فقدان كامل أو جزئي للوظائف المعرفية واعتلال الدماغ.

ووفق خبيرة التغذية، فإن نقص فيتامين В1 في النظام الغذائي اليومي يزيد من احتمال الإصابة بالخرف، كما يساعد الحصول على كمية كافية منه على تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، والذبحة الصدرية، والنوع الثاني من مرض السكري.

وتابعت أنه يمكن أن يتسبب النقص الحاد في فيتامين В1 في حدوث خلل في الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، كما أنه يؤدي إلى أمراض مثل البريبري المزمن، الذي من أعراضه الضعف الشديد للغاية وإحساس ضعيف في الأطراف، ومتلازمة فرنيكيه كورساكوف، وفقدان الذاكرة طويلة الأمد المصحوبة بالارتباك.

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