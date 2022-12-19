منها مكة والجوف.. «الأرصاد» يتوقع تكوّن الضباب صباحًا مع سماء غائمة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة وجازان.

السماء غائمة جزئيًا على هذه المناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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