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توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يعيق الرؤية بمكة والباحة حتى الثامنة مساءً
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توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يعيق الرؤية بمكة والباحة حتى الثامنة مساءً

توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يعيق الرؤية بمكة والباحة حتى الثامنة مساءً

توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يعيق الرؤية بمكة والباحة حتى الثامنة مساءً
٠٢:٥٧:٥٣ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد تقلبات جوية على عدة مناطق، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، ضباب كثيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية على ثلاث مناطق “الشرقية، الباحة، مكة المكرمة”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأضاف المركز، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، و طقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس المركز الوطني للأرصاد ضباب

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