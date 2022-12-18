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وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات «STC».. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات «STC».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات «STC».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات «STC».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٤٨:٥٩ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير قسم بحوث الكفاءة والتخطيط والتقارير.
  2. وظيفي مدير التدقيق الرقمي.
  3. مدير مشارك في الاستراتيجية.
  4. مدير مساعد التوظيف.
  5. كبير مهندسي تخطيط الشبكة.
  6. كبير مستشاري الحوكمة والجودة.
  7. خبير أداء التكنولوجيا.
  8. مشرف الحوكمة الفرعية.
  9. خبير برنامج ذو إمكانات عالية.
  10. خبير ذكاء أعمال الموارد البشرية.
  11. وظائف أخرى متعددة …
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طريقة التقديم :

أوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2022م.
أفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:  (اضغط هنا).
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