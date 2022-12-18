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بعد هزيمة داعمي الشواذ بكأس العالم.. باريس تشتعل باعتقالات وقنابل مسيلة للدموع (صور)

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بعد هزيمة داعمي الشواذ بكأس العالم.. باريس تشتعل باعتقالات وقنابل مسيلة للدموع (صور)

بعد هزيمة داعمي الشواذ بكأس العالم.. باريس تشتعل باعتقالات وقنابل مسيلة للدموع (صور)

بعد هزيمة داعمي الشواذ بكأس العالم.. باريس تشتعل باعتقالات وقنابل مسيلة للدموع (صور)
٠٢:٣٧:٣٣ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الغاضبين في الشانزليزيه وسط باريس، بعد خسارة الفريق الفرنسي بطل العالم أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

المشجعون يتحدون الشرطة بالألعاب النارية

وأطلق المشجعون المحتجون المشاعل النارية والمفرقعات باتجاه عناصر الشرطة، الأمر الذي اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع، واعتقال بعض المشجعين، حسب “روسيا اليوم”.

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الشرطة تتصدى لجمهور المغرب

وتصدت الشرطة الفرنسية، قبل أيام، لآلاف المشجعين المغاربة، الذين تجمعوا في حوالي 20 ألف شخص، وسط باريس، في أجواء احتفالية، عقب تأهل المنتخب المغربي التاريخي لنصف نهائي مونديال قطر، وفوز المنتخب الفرنسي على نظيره البريطاني.

واندلعت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمشجعين المغاربة على خلفية الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 74 شخصا على الأقل بالقرب من شارع الشانزليزيه.

وفازت الأرجنتين، ليلة أمس، على المنتخب الفرنسي، في نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022، بركلات الترجيح، في ختام المونديال الأول الذي تنظمه دولة عربية.

الكلمات الدلالية:
الأرجنتين فرنسا باريس تشتعل جمهور المغرب كأس العالم مونديال قطر 2022

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