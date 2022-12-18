«قدرا مقدورا».. إنقاذ رجلين بالمحيط الأطلنطي واجها الموت 10 أيام

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تمكنت سفينة نقل عابرة، في المحيط الاطلنطي، من إنقاذ رجلين مفقودين منذ 10 أيام، بعد أن أطلق خفر السواحل الأمريكي جهود بحث ضخمة امتدت لأكثر من 21 ألف ميل مربع من أجل العثور عليهما.

10 أيام دون طعام أو شراب

عثر على الرجلين، قبالة سواحل ديلاوير بواسطة سفينة نقل، وهما يلوحان بأذرعهما وأعلام يرفعانها، حسب “CNN”.

وأظهر مقطع فيديو، جانبا من جهود البحث عن المفقودين، والعثور عليهما، فيما ظل المفقودان طيلة مدة 10 أيام، دون طعام أو شراب، وسط مياه المحيط، حسب “سكاي نيوز عربية”.

حالتهما الصحية مستقرة

وقام الطاقم الطبي الموجود على متن السفينة الناقلة بتقييم حالتهما معًا، بعد أن تم إنقاذهما، ولم يكن لديهما أي مخاوف عاجلة.

ولم يعرف سبب تواجد الرجلين، وهما من ولاية نيوجيرسي، بهذه المنطقة من مياه المحيط.

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