تحذير من تناول «المشروبات الساخنة».. تزيد فرص الإصابة بمرض خطير

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حذرت دراسة حديثة من مخاطر تناول المشروبات الساخنة جداً، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية الدكتور فوكس على الإنترنت من أن تناول الطعام الساخن في الشتاء قد يشكل خطراً على المريء.

وأضافت الدكتورة لي “إن تناول الأطعمة أو شربها في درجات حرارة عالية يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء لا يزال غير مؤكد.

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وأشارت إلى أن تناول الأطعمة والمشروبات أو شربها في درجات حرارة عالية، يمكن أن يسبب حروقاً في المريء مصحوبة بالتهابات خطيرة. وإذا تكرر هذا النمط على مدى سنوات عديدة، فقد يؤدي إلى إنتاج الخلايا السرطانية”.

ولا توجد دراسات حول مخاطر تناول الحساء الساخن وسرطان المريء. لكن الحساء الساخن من المحتمل أن يكون له نفس تأثيرات المشروبات الساخنة، فالمشكلة في درجة الحرارة وليس المادة نفسها.

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