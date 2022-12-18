«سدايا» توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة اللغة العربية

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وظفت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية عبر عدد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز مكانة اللغة العربية من خلال مجموعة من التطبيقات التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في فهم اللغة.

معجم البيانات والذكاء الاصطناعي

وأوضحت “سدايا”، في تقرير لها، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، أنه تم إعداد معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ لجمع أهم المصطلحات التقنيـة المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ووضع تعريفات مختصرة ميسَّرة لها باللغة العربية والإنجليزية.

وتهدف “سدايا” من هذه الخطوة إلى إثراء المحتوى العربي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم وتنمية الأبحاث والتطبيقات والقدرات ذات العلاقة بمجالات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية.

نظام للتعرف على الأصوات باللغة العربية

كما عملت “سدايا” على إعداد نظام صوتك وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحويل الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرُّف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية، ويمكن استخدامه في أتمتة تدوين الاجتماعات وتطوير بوتات للمحادثة وبناء أنظمة صوتية تفاعلية.

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دور الذكاء الاصطناعي في ‏معالجة اللغة العربية

ونشرت “سدايا” مجموعة من التقارير والدراسات المعرفية باللغة العربية؛ لتثقيف المجتمع في مفاهيم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتنوعة، وإثراء المحتوى العربي بإصدارات نوعية.

وتعزيزًا لدعم اللغة العربية استثمرت سدايا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي حضرها نخبة صنَّاع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم لعقد جلسة بعنوان “بناء مصادر البيانات ‏اللغوية والمعالجة الآلية للغة العربية” ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في ‏معالجة اللغة العربية والبيانات اللغوية بصفتها حجر الأساس لنمذجة اللغة.