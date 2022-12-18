«الموارد البشرية» تحدد أنواع الأسئلة الممنوعة في المقابلات الوظيفية

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنواع الأسئلة الممنوع طرحها على المتقدمين للوظائف في المقابلات الشخصية.

وتشمل تلك الأسئلة، التي تتعلق بالمذهب أو السياسة أو العرق، وذلك وفقا لقرار طرحته الوزارة للاستفتاء، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الواجب العمل بها، عند الإعلان عن الشواغر والمقابلات الوظيفية، وفقا لصحيفة “الوطن”.

وتضمنت الضوابط الواجبة في الإعلان الوظيفي وعند إجراء المقابلات الوظيفية ما يلي:

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– منع طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت، التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً

– عدم الزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة، وتوضيح الإجراء المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة، وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية؟

– إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات، بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية، إضافة إلى وجوب إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها، قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل،

– في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقه السمع أو النطق.

– قرار الموارد البشرية، حدد أيضا الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، ومنها إعطاء وصف وظيفي واضح للشاغر، ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان، يتضمن المسمى الوظيفي والمهام والحد الأدنى للمؤهل والمهارات وسنوات الخبرة المطلوبة.

– يجب تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي، متضمناً تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي، وتقديم نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن اسمها ونشاطها ومقرها وموقع العمل.

– توضيح نمط العمل “حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي”.

– عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي، كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

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