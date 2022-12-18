هل يمكن ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة؟ استشاري يجيب

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من خطورة ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا يُنصح بممارسة الرياضة مباشرةً بعد الأكل”.

وأضاف د. عبدالله الذيابي “أنه يمكن بدء التمرين على الأقل بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الوجبة”.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أهمية ممارسة الرياضة، بل والاستدامة الكاملة على هذه الممارسة.

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وقال النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من خصائص الاستدامة على الرياضة أنها:

1 ـ تبطئ وتقاوم تضيق الشرايين.

2 ـ تبطيء وتقاوم ترسب الكولسترول الضار داخل الدعامة التاجية.

وأضاف النمر خلال تغريده: “لذلك لابد من المداومة عليها على الأقل ٣٠ دقيقة يوميا(خمس مرات في الأسبوع)”.

وأكد على ممارسة الرياضة بالذات التي ترفع نبضات القلب مثل المشي والسباحة وقيادة الدراجات الهوائية وغيرها من الرياضات المفيدة والصحية.

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