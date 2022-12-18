الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الشيوخ الأمريكي» يطالب المجتمع الدولي بالرد على جرائم إيران
تويتر يتخذ قرارا حاسما بشأن حذف حسابات على منصته
مواقيت الصلاة في المملكة.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بمكة المكرمة
وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات
«الملاحة الجوية» تعلن البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف
ثورة السجون.. الاحتجاجات تنتقل لسجن إيراني جديد وسقوط ضحايا

الرئيسية

 /

دولي

 /

«الشيوخ الأمريكي» يطالب المجتمع الدولي بالرد على جرائم إيران

«الشيوخ الأمريكي» يطالب المجتمع الدولي بالرد على جرائم إيران

«الشيوخ الأمريكي» يطالب المجتمع الدولي بالرد على جرائم إيران
٠١:٠٧:٤٤ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، المجتمع الدولي بممارسة صلاحياته للردّ على جرائم النظام الإيراني المستمرّة ضدّ شعبه.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنّ العديد من الإيرانيين  يواجهون خطر الإعدام مثل “مجيد رضا رهنورد”، الذي نفذّت السلطات الإيرانية العقوبة فيه مؤخرّاً.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

كما قالت المنظمة إن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

دولة أوربية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران فورًا

وأضافت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على “نطاق واسع”.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات في ايران المجتمع الدولي جرائم إيران مجلس الشيوح الأمريكي

مواد ذات صلة

المزيد
بعد تصريح تدمير الناتو.. «يوتيوب» يُعاقب مدير وكالة الفضاء الروسية

بعد تصريح تدمير الناتو.. «يوتيوب» يُعاقب مدير وكالة الفضاء الروسية

٠٨:٢٢ م، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

٠٣:٥٢ م، الجمعة، ٠٦ أبريل ٢٠١٢
إضرام النار في مدرسة روسية بألمانيا.. وسفير موسكو يُعلق

إضرام النار في مدرسة روسية بألمانيا.. وسفير موسكو يُعلق

١٠:٣٩ م، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠٢٢
أوباما وقادة أوروبا يتعهدون بمواصلة التعاون عبر «الناتو»

أوباما وقادة أوروبا يتعهدون بمواصلة التعاون عبر «الناتو»

٠٥:٠٤ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *