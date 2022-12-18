«الشيوخ الأمريكي» يطالب المجتمع الدولي بالرد على جرائم إيران

تواصل- فريق التحرير:

طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، المجتمع الدولي بممارسة صلاحياته للردّ على جرائم النظام الإيراني المستمرّة ضدّ شعبه.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنّ العديد من الإيرانيين يواجهون خطر الإعدام مثل “مجيد رضا رهنورد”، الذي نفذّت السلطات الإيرانية العقوبة فيه مؤخرّاً.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

كما قالت المنظمة إن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

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وأضافت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على “نطاق واسع”.