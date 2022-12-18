تويتر يتخذ قرارا حاسما بشأن حذف حسابات على منصته

تواصل – فريق التحرير:

ذكر موقع التغريدات الأشهر تويتر أنه بصدد حذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.

تحرك يؤثر على محتوى فيسبوك وانستجرام

وأورد حساب دعم تويتر في تغريدة أن التحرك من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعي مثل منصتي فيسبوك وانستجرام المملوكتين لشركة ميتا بلاتفورمز، إلى جانب ماستودون وتروث سوشال وتريبل ونوستر وبوست، بينما سيسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

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استعادة حسابات معلقة

بدأت عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر” في استعادة الحسابات التي تم تعليقها بسبب انتهاكها قواعد المنصة

ويخطط الموقع لاستعادة المزيد من الحسابات خلال الأيام الثلاثين المقبلة.

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات نشرتها الليلة الماضية، إنها حددت عدة سياسات كان الوقف الدائم فيها “غير متناسب” لخرق القواعد، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وأضافت أن الحسابات المعادة لا تزال بحاجة إلى الامتثال لقواعدها. وأشارت إلى أن “التعليق الدائم يظل إجراء تنفيذيا للانتهاكات خطيرة”.