وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مرسل الرحلة.
- جدولة الطاقم.
- ضابط أول – AW139.
- الكابتن AW139.
- أخصائي خدمات الرواتب.
- مدير الشؤون القانونية والشركات.
- مخطط صيانة.
- مدير الجدارة الجوية.
- مدير سلامة أول (145).
- مدير سلامة أول (121).
- وغيرها…
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طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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