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وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات
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وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات

وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات

وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات
١٢:٥١:٤٤ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مرسل الرحلة.
  2. جدولة الطاقم.
  3. ضابط أول – AW139.
  4. الكابتن AW139.
  5. أخصائي خدمات الرواتب.
  6. مدير الشؤون القانونية والشركات.
  7. مخطط صيانة.
  8. مدير الجدارة الجوية.
  9. مدير سلامة أول (145).
  10. مدير سلامة أول (121).
  11. وغيرها…

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طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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