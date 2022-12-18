وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات

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أعلنت (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: