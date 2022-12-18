«الملاحة الجوية» تعلن البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عن البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، على وظيفة فني صيانة الأجهزة الملاحية، لحملة الدبلوم بعد الثانوية.

المجالات المتاحة :

– الحاسب الآلي

– تقنية المعلومات

– الكهرباء

– الإلكترونيات

– الهندسة

– العلوم

– الآلات الدقيقة والتحكم

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على فني أو تقني بعد الثانوية العامة في أحد المجالات المطلوبة أعلاه.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– أن يكون مستعد للعمل في أي مدينة.

معلومات عن البرنامج:

– تدريب منتهي بالتوظيف برواتب تنافسية ومزايا متعددة.

– مدة البرنامج (12) شهراً ويبدأ من يناير 2023م.

– مقر التدريب بالأكاديمية السعودية للطيران المدني بمدينة جدة

اقرأ أيضا:

في قطاع التعليم.. جمعية مراكز الأحياء تعلن عن وظائف شاغرة بالمدينة المنورة

نبذة عن الشركة:

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (شركة حكومية ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني عام 2016م وهي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم عن طريق الرابط: ( هنا ) ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.