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دولة أوربية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران فورًا

دولة أوربية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران فورًا

دولة أوربية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران فورًا
١٢:٤٣:٥٣ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

دعت وزارة الخارجية البلجيكية مواطنيها الذين يزورون إيران إلى المغادرة “في أقرب وقت بسبب أخطار الاعتقال” بعد الحكم على العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، بالسجن هناك.

وقالت الوزارة في بيان إن “أي زائر بلجيكي، حتى من حاملي الجنسية المزدوجة، يعرض نفسه لخطر التوقيف والاعتقال ويشمل هذا الخطر أيضا الافراد الذين يقومون فقط بزيارة سياحية لإيران”.

وسجلت الدوائر القنصلية البلجيكية وجود 200 مواطن بلجيكي في إيران هذا الصيف.

وأضافت الوزارة: “في حال التوقيف او الاعتقال، فإن احترام الحقوق الاساسية وسلامة الأشخاص ليس مضمونا. في هذا السياق، فإن قدرة سفارة بلجيكا في طهران على ضمان الحماية القنصلية للمواطنين الموقوفين او المعتقلين محدودة”.

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وتابعت: ” إن المواطنين البلجيكيين الموجودين حاليا في إيران رغم هذا التحذير، مدعوون الى التحلي بأكبر قدر من اليقظة واتخاذ احتياطات لا بد منها لضمان أمنهم”.

والوضع متوتر بين بلجيكا وإيران منذ توقيف الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حكم عليه في بلجيكا في 2021 بالسجن عشرين عاما.

الكلمات الدلالية:
ايران بلجيكا مظاهرات مغادرة ايران

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