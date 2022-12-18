تحد جديد للمجتمع الدولي.. إيران تضاعف قدراتها على تخصيب اليورانيوم

تواصل – فريق التحرير:

واصلت إيران تحديها للقوانين والهيئات الدولية، وبعد زيارة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أنها رفعت قدراتِها على تخصيب اليورانيوم بدرجة كبيرة، في ظل قانون الإجراء الاستراتيجي، الذي يستهدف تطويرَ القطاع النووي.

مضاعفة قدرة التخصيب

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس: “وصلت قدرة التخصيب في البلاد حاليا إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة”.

وأضاف أن: “الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخاراً كبيراً للبلاد، ويقدمان حلولاً للمشاكل البيئية”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

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وفد “الطاقة الذرية” يبحث عن تسوية

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن فريقا تقنيا تابعا لها يزور طهران، الأحد، سعياً لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلَّق بالتحقيق في قضية جزيئات اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في سنوات سابقة في مواقع لم تكشف عنها طهران، حسب “الشرق الأوسط”.

بيان البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، في أكتوبر الماضي، إن الاتفاق النووي الإيراني ليس قريب التنفيذ، وصرحت واشنطن: ” لسنا قريبين من العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران”.

وأضاف البيت الأبيض: “نواصل الإبقاء على احتمال فرض عقوبات إضافية على إيران ووكلائها”.