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مدينة عربية تسجل 700 حالة سرطان شهريا
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مدينة عربية تسجل 700 حالة سرطان شهريا

مدينة عربية تسجل 700 حالة سرطان شهريا

مدينة عربية تسجل 700 حالة سرطان شهريا
١٢:٠٨:٤٨ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تسجيل نحو  700 حالة مصابة بالعيوب الخلقية وأمراض سرطان الدم شهرياً، الى 2000 حالة سنوياً نتيجة التلوث، في محافظة البصرة العراقية.

بسبب التلوث والمخلفات الحربية 

وقال على البياتي، عضو المفوضية إن “التقارير الرسمية تؤكد تسجيل 700 حالة شهرياً الى 2000 حالة سنوياً بالأمراض السرطانية في محافظة البصرة تحديداً، نتيجة التلوث والمخلفات الحربية وابتعاث استخراج النفط”، حسب السومرية”.

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تنفيذ تعليمات وزارة الصحة 

ودعت المفوضية الى احترام وزارة الصحة العراقية، وتحذيراتها بشأن ملف النفط واستخراجه قرب المواطنين، موضحة أن اغلب شركات الاستخراج لا تلتزم بالمعايير نتيجة غياب العقوبات الرادعة.

وطالب عضو المفوضية، الجهات المعنية بفرض عقوبات ضخمة على الشركات المخالفة لمعايير الاستخراج وتقديم التعويضات للمتضررين، واستخدام الطرق الحديثة في استخراج النفط والتي تقلل من الانبعاثات السامة.

أسباب الإصابة بالأمراض الخبيثة 

وقال البياتي إن: “القوانين المحلية وضعت مسافة لا تقل عن 10 كم من عمليات استخراج النفط قرب المنازل او المناطق السكنية”، لافتا الى أن “بعض السكان يبعدون عن الحقول النفطية مسافة 250 متر فقط وهو من أبرز أسباب ارتفاع حالات الاصابة بالأمراض الخبيئة وسرطان الدم”.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع حالات السرطان البصرة العراق المخلفات النفطية والتلوث دولة عربية مفوضية حقوق الإنسان

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