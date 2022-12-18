في قطاع التعليم.. جمعية مراكز الأحياء تعلن عن وظائف شاغرة بالمدينة المنورة

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أعلنت جمعية مراكز الأحياء، عبر موقع تويتر، عن توفّر وظائف شاغرة بمسمى (معلمة رياض أطفال) و (حاضنة أطفال)، للعمل بمنطقة المدينة المنورة وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

معلمة رياض أطفال:

مؤهل علمي (دراسات أطفال – رياض أطفال).

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال رياض الأطفال.

حاضنة أطفال:

خبرة بالتعامل مع الأطفال.

طريقة التقديم:

أوضحت الجمعية أن التقديم متاح عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني بدءاً تاريخ 18 ديسمبر 2022م، (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم – (HR@mojtamee.org.sa).

المصدر – (اضغط هنا).

التفاصيل – (اضغط هنا).