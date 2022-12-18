جرائم جديدة للحوثي.. أحكام بإنهاء حياة 16 يمنيا

تواصل – فريق التحرير:

انتقد وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم، إصدار مليشيا الحوثي الانقلابية، أوامر بإعدام 16 يمنيا من أبناء محافظة صعدة.

عمليات تصفية جماعية لمعارضي المليشيا

وقال الإرياني عبر تويتر: “أوامر الإعدام التي اصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بحق (16) من أبناء محافظة صعدة، الرافضين لانقلابها والمناهضين لأوكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والإرهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها”.

وتابع الوزير اليمني: “هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة”.

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ليست الجريمة الأولى

واستطرد الإرياني: “هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل مليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام العام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام المليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين”

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.