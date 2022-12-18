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المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية

المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية

المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية
١١:٠٩:٤٠ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق الشقيقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد القوات الأمنية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

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كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

الكلمات الدلالية:
السعودية العراق هجوم ارهابي وزارة الخاجية

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