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بعد شهرين من تشكيل الحكومة.. قبول استقالة وزير الدفاع الكويتي!

بعد شهرين من تشكيل الحكومة.. قبول استقالة وزير الدفاع الكويتي!

بعد شهرين من تشكيل الحكومة.. قبول استقالة وزير الدفاع الكويتي!
١١:١٠:٥٩ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قبل استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح من الحكومة التي تم تشكيلها قبل شهرين.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أنه “تم تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة”.

كما أفادت الصحيفة بأنه سيتم قبول استقالة وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيغادر البلاد الثلاثاء متوجها إلى الأردن للمشاركة في القمة الثانية حول دعم العراق لمواجهة تحديات كبيرة لها علاقة بالأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة.

وكان  وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح، تقدم  قبل يومين باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

تأجيل البت باستقالة وزير الدفاع 

وذكرت مصادر أنه تم تأجيل البت باستقالة وزير الدفاع ليوم الأحد المقبل، لحين اجتماعه مع رئيس الوزراء، حسب “القبس”.

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استمر لمدة شهرين

وجرى تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح وزيراً للدفاع في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، والتي صدر مرسومها بتاريخ 16 أكتوبر 2022.

وأدى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت والوزراء الجدد، في 17 من أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر بيان اليوم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وشعب الكويت

ودعا الشيخ مشعل الأحمد، الوزراء الجدد إلى تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وشعب الكويت، بما في ذلك، تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

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اخبار الكويت استقالة الحكومة الكويتية رئيس مجلسي الوزراء الكويتي وزير الدفاع الكويتي

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