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الرئيس العام لشؤون الحرمين يُدَشِّنُ معرضَ اللغة العربية
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الرئيس العام لشؤون الحرمين يُدَشِّنُ معرضَ اللغة العربية

الرئيس العام لشؤون الحرمين يُدَشِّنُ معرضَ اللغة العربية

الرئيس العام لشؤون الحرمين يُدَشِّنُ معرضَ اللغة العربية
١٠:٢٤:١٤ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، معرض اللغة العربية في مبنى وكالة الرئاسة العامة لشوؤن المسجد النبوي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية.

وأكدَ الشيخ السديس، أهميةَ إبراز جهود المملكة في خدمة كل ما يخص اللغة العربية، مشيراً إلى أن المملكة قد عنيت باللغة العربية لغة للقرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين، وتعزيز مكانتها لدى الشباب.

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يذكر أن المعرض يحوي عددًا من الكتب المخصصة للغة والصرف والنحو، وعرض اللوحات المكتوبة بالخطوط العربية، ومخطوطات وأدوات الخط العربي، وركن الخطَّاط.

الكلمات الدلالية:
السديس اللغة العربية اليوم العالمي للغاة العربية شؤون الحرمين

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