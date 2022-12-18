فيديو| حوار مدهش بين أب وابنه الصغير بالفصحى.. ما المصيبة إذن؟

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو على تطبيق “إنستجرام”، محادثة طريفة بين أب وابنه الصغير يتحاوران فيها بالعربية الفصحى، بطريقة أثارت دهشة وإعجاب المتابعين.

الفيديو الذي نشر بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، يظهر فيه الطفل الذي لا يتعدى أربع سنوات من العمر، وهو يشكو لأبيه من أنه ارتكب مصيبة، وحين يسأله الأب عن تلك المصيبة؟، يجيبه بأنه تحدث لأمه بالعامية.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق «اليوم العالمي للغة العربية» يتصدر التريند.. ومغردون: أنقى اللغات وأدقها

وإلى نص الحوار بين الأب وابنه:

الابن يتحرك عبر الغرفة ذهابًا وإيابًا، وهو يقول مرارًا: يا إلهي كيف حصل ذلك؟

الأب يسأله: ماذا حصل يا معتصم؟

يجيب الابن: لقد ارتكبت مصيبة؟

يسأله الأب: هل أضعت وقتًا من أوقات الصلاة؟

هل أغصبت أمك؟

هل عذبت أختك تقى؟

هل كسرت صحنًا من الصحون؟

ماذا فعلت إذن يا بني؟

يجيب الابن: تكلمت مع أمي جملة بالعامة!

قلت: ماما حطي لي أكل أنا جعان؟ بدلاً من أن أقول لها: يا أمي أنا جائع ضعي لي بعض الطعام.

وأردف: يجب أن نحرص على العربية الفصحى، لأنها لغة القرآن.

ليثني الأب على صنيع ابنه بالقول: أسألك ألله أن يثبتك يا بني فتح الله عليك، فيرد الابن: قل بارك الله فيك!

اقرأ أيضًا:

100 جهة حكومية تحتفي بإدراج «العربية» لغة رسمية بالأمم المتحدة

إشادة بالطفل الصغير لحرصه على الحديث بالعربية

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بحرص الطفل على الحديث بالعربية الفصحى على الرغم من حداثة سنه. وكتب أحدهم: “يا آباء ويا أمهات.. اجعلوا تربية أولادكم أهم مشروع في حياتكم، فهم الاستثمار الحقيقي لكم..”.