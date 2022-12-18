قطاع التشييد والبناء يحقق أعلى معدل في اقتصاد المملكة لـ6 سنوات

تواصل – فريق التحرير:

أسهم قطاع التشييد والبناء بنحو 30.29 مليار ريال في اقتصاد المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يمثل نحو 4.18% من الاقتصاد.

ودعمت المشاريع الحكومية الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 جهود القطاع، ليستمر في الصدارة مدة 6 سنوات متواصلة.

وذكرت بيانات رسمية، أن قطاع التشييد والبناء بلغ أعلى حجم له منذ الربع الرابع من 2016 أي منذ ستة أعوام تقريبا، بعد تسجيله نموا سنويا بلغ 4.4% مواصلا ارتفاعه السنوي وللفصل التاسع على التوالي، حسب “الاقتصادية”.

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10% من إجمالي الناتج المحلي

وشكل نشاط التشييد والبناء، الذي يضم أكثر من 175 ألف شركة يعمل بها ما يقارب أربعة ملايين عامل، خلال الربع الثالث، نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أخيرا، أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، تكتسب زخما متسارعا، وقد تنتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.

وحققت المملكة ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 723.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 665.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو سنوي 8.8%، في حين نما القطاع غير النفطي 6% خلال الفترة.