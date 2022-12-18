الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن وظائف شاغرة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات ، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

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