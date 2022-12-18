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الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن وظائف شاغرة

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن وظائف شاغرة

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن وظائف شاغرة
١١:١٣:٤٩ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

 أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات ، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

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الوظائف الشاغرة:

  • بائع
  • محاسب
  • خدمة العملاء
  • مندوب مبيعات
  • مهندس معماري
  • أخصائي قانوني
  • ادارة التسويق
  • مطور
  • مصفف شعر
  • محاسب
  • الموارد البشريه
  • محاسب عام
  • محامي
  • مهندس معماري
  • وغيرها

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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