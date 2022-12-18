الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن وظائف شاغرة
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات ، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
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الوظائف الشاغرة:
- بائع
- محاسب
- خدمة العملاء
- مندوب مبيعات
- مهندس معماري
- أخصائي قانوني
- ادارة التسويق
- مطور
- مصفف شعر
- محاسب
- الموارد البشريه
- محاسب عام
- محامي
- مهندس معماري
- وغيرها
طريقة التقديم:
للاطلاع على المهام و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم: (اضغط هنا)
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