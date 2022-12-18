أهم 10.. 8 ضحايا من أسرة واحدة في حادث بيشة وحساب المواطن يفتح باب الاعتراض

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 61

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 61… المزيد هنا

«الغذاء والدواء»: 5 طرق للشواء الآمن.. تعرف عليها

قالت هيئة “الغذاء والدواء، إن شواء الأطعمة يعد طريقة صحية وممتعة في فصل الشتاء.. والمزيد هنا

اليوم العالمي للغة العربية.. الملك سلمان: «يكفي العرب عزًا نزول القرآن على نبي عربي» (فيديو)

نشر برنامج “تنمية القدرات البشرية”، مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله –.. المزيد هنا

محام يكشف طريقة إثبات واقعة التحرش.. وعقوبة «الدعوى الكيدية» (فيديو)

كشف المحامي عبد المجيد الموسى عن طريقة إثبات واقعة التحرش في بيئة العمل أمام الجهات القضائية.. المزيد هنا

الجوازات توضح آلية نقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراءات المتبعة لنقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة، لتكون الكفالة عليها.. المزيد هنا

ضربة موجعة لبؤر الرذيلة بالكويت.. ومفاجأة بشأن ما عثروا عليه

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الكويتية، مواصلة ملاحقة مخالفي قانون الإقامة والعمل ومزاولي الأعمال المنافية للآداب العامة.. المزيد هنا

استشاري: 8 نصائح مهمة لتعزيز النشاط البدني

وجه د. وليد البكر استشاري باطنية وسكر وغدد صماء نصائح مهمة لتعزيز النشاط البدني.. المزيد هنا

إيران تتحدى المجتمع الدولي.. 26 معتقلا اقتربوا من «المقصلة»

أعلنت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 26 شخصاً من المعتقلين معرضون لخطر الإعدام.. المزيد هنا

تحذير طبي: تسمية الدواء للطفل «بالحلوى» أبرز أسباب التسمم المؤدي للوفاة

حذرت مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية، الدكتورة مها المزروع من خطر تسمية الدواء للطفل.. المزيد هنا

8 من أسرة واحدة.. حادث مروع بين مركبتين في «بيشة» يوقع ضحايا

وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما حافلة صغيرة تقل أسرة عند دوار “الرفايع” بمركز الجنينة.. المزيد هنا