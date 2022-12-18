الدفاع المدني ينقذ يد امرأة من «فرامة» بعنيزة

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نجح الدفاع المدني في عنيزة في إنقاذ يد امرأة بعد أن علقت داخل “فرامة”.

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الاستعانة بكادر طبي

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ جرت بوساطة فرق الإنقاذ بوجود كادر طبي داخل المستشفى.

حرر مدني #عنيزة يد امرأة علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ بوجود كادر طبي داخل المستشفى. pic.twitter.com/MJWmFIqkt1 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 18, 2022

إنقاذ طفل سقط في خزان مياه بالرياض

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني بالرياض، نجاحه في إنقاذ طفل إثر سقوطه في خزان مياه.

وقال إنه تم إخراج الطفل ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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أنقذ مدني #الرياض طفلًا سقط في خزان مياه، تم إخراجه ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/Y66J3blf9C — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 18, 2022

سقوط مقيم مخالف لنظام أمن الحدود من جبل في جازان

والجمعة، أعلن الدفاع المدني، إنقاذ مخالف لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية، إثر سقوطه من منطقة جبلية في منطقة جازان، مشيرًا إلى نقل اليمني المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ومثل هذه الحوادث تتكرر على فترات متباعدة في جازان، حيث تكثر الجبال التي تحمل أسماء القبائل التي استوطنتها وسكنتها، ويتراوح ارتفاع تلك الجبال عن سطح البحر الأحمر حوالي ألف متر، وترتفع قمم بعضها إلى 2300 متر.