انستجرام يطلق مركزا للمساعدة ضد قرصنة الحسابات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام إطلاق مركز لمساعدة المستخدمين، الذين تعرضت حساباتهم للقرصنة، وتمت سرقتها، أو يواجهون مشكلات في الوصول إلى حساباتهم.

الوصول للحسابات المعطلة

وأفاد تطبيق الصور الشهير، المملوك لشركة ميتا الأمريكية، أن المركز الجديد الذي يمكن الوصول إليه عبر صفحة الإنترنت، يعمل على مساعدة المستخدمين في حل أغلب مشكلات الوصول إلى الحساب بما في ذلك الوصول إلى أي حساب معطل، والتعامل مع نسيان كلمات المرور ومع مشكلات التحقق من هوية المستخدم في خطوتين.

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تأكيد هوية حساب انستجرام

وأطلق انستجرام خاصية جديدة، تم اختبارها في وقت سابق من العام الحالي، تتيح قيام اثنين من أصدقاء صاحب الحساب بتأكيد هويته حتى يتمكن من استعادة حسابه المعطل بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، حسب “الاقتصادية”.

وجرى تطوير طرق لمنع قرصنة الحسابات أو تعطيلها من البداية، بما في ذلك حذف الحسابات التي تكتشف أنظمة المراقبة الآلية احتواءها على برامج خبيثة وإرسال رسائل تحذير، إذا اشتبهت المنصة في أن حسابا ما ينتحل شخصية ما، ويرسل طلب متابعة لحساب المستخدم.