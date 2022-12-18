خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا في ضحايا الانهيار الأرضي

تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى وولي عهده الأمين “علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.