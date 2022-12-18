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رابع حالة خلال شهر.. حادثة طعن داخل بنك في سلطنة عمان
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رابع حالة خلال شهر.. حادثة طعن داخل بنك في سلطنة عمان

رابع حالة خلال شهر.. حادثة طعن داخل بنك في سلطنة عمان

رابع حالة خلال شهر.. حادثة طعن داخل بنك في سلطنة عمان
٠٩:٣٠:١٤ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، القبض على مواطن اعتدى بالسلاح الأبيض على موظفة أثناء تأدية عملها بأحد البنوك في محافظة ظفار.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن السلطات تستكمل الإجراءات القانونية بحقه، كما أكدت أن الموظفة بحالة مستقرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه تكررت خلال ديسمبر الحالي 2022 حوادث الطعن في سلطنة عمان بشكل مأساوي.

وبينت شرطة عمان السلطانية يوم السبت 17 ديسمبر 2022، القبض على مواطنة في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة بعد أن اعتدت على أحد أقاربها بالسلاح الأبيض وإيذاء نفسها بسبب خلافات أُسريّة.

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وتسبب الحادث، في إصابة شخص بإصابات متعددة نقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة، بحسب بيان الشرطة العمانية.

أيضا ألقت السلطات العمانية في 12 ديسمبر الجاري، القبض على مواطن بعد أن قام بالاعتداء على مواطنة طعنا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها.

وفي 7 ديسمبر الجاري، ألقت الشرطة القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها.

في سياق متصل، وتعليقا على حوادث الطعن المتكررة في السلطنة، طالب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، بإنزال أشد العقوبات لمن تسول له نفسه بتكرار هذه الحوادث.

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الكلمات الدلالية:
البنوك بنوك جرائم طعن حادثة طعن سلطنة عمان

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