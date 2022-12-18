تشفير رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستقبلة.. ميزة جديدة عبر Gmail

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أتاحت شركة جوجل الأمريكية، خدمة E2EE، لمستخدمي خدمة التخزين السحابي، جوجل درايف Google Drive، والتطبيقات المكتبية: Docs، و Sheets، و Slides، وخدمة الاجتماعات Google Meet، وخدمة التقويم Calendar.

تشفير كامل.. ليس متاحا للجميع

وأوضحت جوجل على موقع الدعم الخاص بها أنه: “باستخدام التشفير من جانب العميل في Google Workspace، يم التعامل مع تشفير المحتوى في متصفح العميل قبل نقل أي بيانات أو تخزينها في خدمة التخزين السحابي درايف”، حسب “sawtbeirut”.

لكن الميزة ليست متاحة حتى الآن للمستخدمين الذين لديهم حسابات غوغل الشخصية، أو Google Workspace Essentials، أو Business Starter، أو Business Standard، أو Business Plus، أو Enterprise Essentials، أو Education Fundamentals، أو Frontline، أو Nonprofits، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic، أو Business القدامى.

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إصدار تجريبي في يناير 2023

وأوردت جوجل: “بهذه الطريقة، لا يمكن لخوادم غوغل الوصول إلى مفاتيح التشفير وفك تشفير بياناتك. وبعد إعداد التشفير من جانب العميل، يمكنك اختيار المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء محتوى مشفر من جانب العميل ومشاركته داخليًا أو خارجيًا”.

ويمكن لعملاء Google Workspace التقدم للحصول على الإصدار التجريبي من التشفير حتى 20 يناير 2023، وذلك عن طريق إرسال طلب Gmail CSE Beta Test Application الخاص بهم، الذي يجب أن يتضمن عنوان البريد الإلكتروني ومُعرّف المشروع ومجال مجموعة الاختبار.

ويتوفر الإصدار التجريبي من Gmail E2EE حاليًا لعملاء Google Workspace Enterprise Plus، و Education Plus، و Education Standard.