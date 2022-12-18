صينية تخلع زوجها بسبب صيد السمك

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بعد 10 سنوات من زواجهما؛ قررت سيدة صينية الانفصال عن زوجها، لإدمانه على صيد الأسماك، وتفضيل هذه الهواية على البقاء وسط أسرته في كثير من الأحيان.

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إدمان الزوج على الصيد

وقالت المرأة، “تشانج”، في دعوى الطلاق التي رفعتها أمام محكمة الشعب في جوي بمقاطعة شاندونج، إنها سئمت من إدمان زوجها على الصيد، إذ تشير إلى أنها من تقوم بجميع الأعمال المنزلية، إضافة إلى العناية بطفليهما، بينما يجلس زوجها على الأريكة ينظر إلى هاتفه الذكي ويخرج للصيد مع أصدقائه بعد العشاء كل مساء.

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طلب الزوجة الطلاق

وبعد أن طلبت منه مرارًا قضاء المزيد من الوقت معها ومع الأطفال أكثر من الوقت الذي يقضيه مع رفاقه في الصيد دون جدوى، قررت تشانج طلب الطلاق لأنه الخيار الأفضل؛ بحسب موقع “أوديتي سنترال”.

وبعد أن ضاق ذرعًا بشكوى زوجته، وافق الزوج “صن”، على الطلاق. وبعد فشل محاولات الوساطة بين الزوجين، وافق القاضي على طلب الطلاق، ولكن ليس قبل استدعاء الزوج، الذي نسي جلسة الاستماع وذهب للصيد بدلاً من ذلك.