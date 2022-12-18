استشاري يوجه نصيحة للمسنين: لا تهملوا العلاج.. وإياكم والتواكل

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تجاهل تلقي الدواء خاصة لكبار السن.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعض المرضى يهمل العلاجات لأن العمر مكتوب.. وهذا يلقي بنفسه للتهلكه!! لأن المحافظة على صحة الجسم بالأسباب المادية (من تداوي وتحاليل وفحوصات دورية) تطيل العمر، وإهمالها يقصر العمر وكل ذلك بقدر الله وسُنّته في كونه”.

وختم الدكتور خالد النمر بقوله “المطلوب .. خُذْ بالأسباب ولا تتواكل”.

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«الصحة» تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن

خدمة العيادات الافتراضية

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة خدمة العيادات الافتراضية لطب كبار السن التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياة كبار السن في المملكة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مستشفى صحة الافتراضي.‎

وتقدم العيادة خدمة التقيم الشامل لكبار السن من خلال مختصين في أمراض طب كبار السن لعموم كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر من خلال موعد افتراضي.

وتتضمن معايير الإحالة للعيادة أن يعاني كبير السن من (مرض باركنسون، هشاشة العظام، السقوط، اضطراب النوم، الخرف والزهايمر) وغيرها من الحالات المتعلقة بالضعف الوظيفي والذهني المرتبط بالتقدم بالعمر.

يذكر أن الإحالة للعيادة الافتراضية متاحة لجميع كبار السن عبر برنامج إحالتي من جميع المستشفيات، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة.

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لكبار السن.. ضعف البصر قد يكون علامة على سكتة دماغية

التحذير من ضعف البصر

كذلك حذرت دراسة حديثة، كبار السن من أن إصابتهم بضعف البصر يمكن أن يكون علامة على حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

جاء ذلك في دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك للعين والأذن، ونقلها موقع “روسيا اليوم”.

وقالت الدراسة إن المرضى الذين يعانون من شكل معين من الضمور البقعي المرتبط بتقدم في العمر (AMD)، من المرجح أن يكون لديهم تلف قلبي أساسي من قصور القلب والنوبات القلبية، أو الشريان السباتي، وهي مرض الشرايين المرتبط بأنواع معينة من السكتات الدماغية.

أمراض القلب والأوعية الدموية

وفي السياق ذاته، أوضح البروفيسور ثيودور سميث، من كلية ماونت سيناي للطب في نيويورك: “لأول مرة، تمكنا من ربط أمراض القلب والأوعية الدموية المحددة العالية الخطورة بنوع معين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر”.

وشرح أن تدفق الدم إلى العين ينخفض ​​إما بسبب تلف القلب الذي يقلل من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، “أو من الشريان السباتي المسدود، الذي يعيق تدفق الدم مباشرة إلى العين”.

وتابع: “ضعف إمداد الدم يمكن أن يسبب ضررًا لأي جزء من الجسم، وشبكية العين المدمرة وبقايا SDD هي من بين تلك الأضرار.. ويعني تلف الشبكية فقدان البصر، ويمكن أن يؤدي إلى العمى