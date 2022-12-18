قراصنة يحاولون الاستيلاء على حسابات مستخدمي «تيليجرام»

تواصل – فريق التجرير:

قالت وزارة التنمية المعلوماتية والاتصالات الروسية، إن قراصنة رقميين حاولوا سرقة حسابات مستخدمي «تيليجرام» بحجة منحهم اشتراك «تيليجرام بريميوم».

وأضافت في بيان أنها «تحذر من عمليات سرقة واسعة النطاق لحسابات تيليجرام، إذ واجه مستخدمو التطبيق في 17 ديسمبر محاولات هائلة لسرقة حساباتهم».

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كيف تتم محاولة السرقة؟

ويتلقى المستخدم رسالة من شخص ما في قائمة جهات الاتصال لديه بأنه أرسل هدية وهي اشتراك في تيليجرام بريميوم، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وأضافت أن «المستخدم يضغط على الزر، وفي تلك اللحظة يتلقى رمز تفويض. ثم يظهر على الشاشة مساحة لإدخاله، من أجل تفعيل الاشتراك تيليجرام بريميوم».

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وبعد إدخال الرمز، يتم فتح الحساب على الفور من كمبيوتر السارق. ويرسل الحساب الجديد مثل هذه الرسائل على الفور إلى قائمة جهات الاتصال بأكملها ويزيلها من القائمة المرسلة، لكنها تبقى مع المستلمين.

كيفية بقاء الحساب آمنًا؟

وأكدت أن الحساب سيبقى آمنًا إذا تم تفعيل المصادقة الثنائية فيه. في هذه الحالة، حتى بعد إدخال الرمز، سيتعين على القراصنة الرقميين إدخال كلمة مرور لا يعرفها سوى مالك الحساب.