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الإطاحة بـ 3 محتالين بالرياض.. جمعوا أموالًا مجهولة وحوّلوها للخارج
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الإطاحة بـ 3 محتالين بالرياض.. جمعوا أموالًا مجهولة وحوّلوها للخارج

الإطاحة بـ 3 محتالين بالرياض.. جمعوا أموالًا مجهولة وحوّلوها للخارج

الإطاحة بـ 3 محتالين بالرياض.. جمعوا أموالًا مجهولة وحوّلوها للخارج
٠٩:٢٣:١٧ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم، على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود ملكيتها لمواطن (تم القبض عليه).

ضبط نحو 750 ألف ريال

وضبط بحوزتهم 739 ألفا و650 ريالًا، في شقة سكنية بمدينة الرياض اتخذت مقرًا لارتكاب جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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من ناحية أخرى ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة الماضي، القبض على مقيم، على خلفية مقطع فيديو يتضمن عبارات “تمس حرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية”

محتوى الفيديو المسيء

وقالت منطقة مكرمة إن المقيم الذي يحمل الجنسية اليمنية “وثق ونشر محتوى مرئيًا يتضمن ألفاظًا فيها مساس بحرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية”.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

العقوبة القانونية 

وينص القانون على تجريم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

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