مخبأة بطريقة يصعب كشفها.. ضبط قطع حشيش مع راكب بمطار الكويت الدولي

تواصل- فريق التحرير:

كشف مطار الكويت الدولي، عن تمكن الجمركيين من ضبط وافداً عربياً قادماً من إحدى الدول العربية أخفى 4 قطع حشيش داخل مكان بطاريات جهاز إلكتروني.

وكشف مراقب مطار الكويت الدولى محمد الأذينة أن المتهم عثر بحوزته على سجائر ملغومة بالحشيش في إحدى حقائبه، وأحيل والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، حسب الراى.

على الجانب الآخر، أعلنت الجهات الأمنية إلقاء القبض على لص احترف سرقة السيارات في منطقة صباح الأحمد، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لإبعاده عن البلاد.

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وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن «الإدارة العامة لشرطة النجدة تمكنت من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن محاولته لسرقة المركبات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، تمهيداً لإبعاده عن البلاد».

وأضاف أن «وزارة الداخلية تتقدم بالشكر للمواطن على حسه الأمني والذي جسد مقولة (كل مواطن خفير)».