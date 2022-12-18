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أبل تطلق خدمة لتشفير النسخ الاحتياطية

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أبل تطلق خدمة لتشفير النسخ الاحتياطية

أبل تطلق خدمة لتشفير النسخ الاحتياطية

أبل تطلق خدمة لتشفير النسخ الاحتياطية
٠٩:٤٧:٠٧ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية أبل إن مستخدمي خدمة آي كلاود سيتمتعون بحماية أكبر من مخاطر قراصنة البيانات كما ستصبح نسخة البيانات الخاصة الاحتياطية الخاصة بهم خارج قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الوصول إليها.

تشفير النسخ الاحتياطية

وعملت أبل على التشفير الكامل للنسخة الاحتياطية لصور المستخدمين ومحادثاتهم عبر الإنترنت، وغيرها من البيانات المخزنة على خدمة الحوسبة السحابية للشركة آي كلاود.

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المباحث الفيدرالية تعترض

واعترض مكتب التحقيقات الاتحادي، أو ما يعرف بـ”المباحث الفيدرالية إف.بي.آي”، وغيره من الأجهزة الأمنية الأمريكية، على توفير خدمة التشفير الجديدة للمستخدمين.

وتحاول أبل على مدى أعوام تقديم نفسها باعتبارها الشركة التي تقدم أكثر الأجهزة والتقنيات قدرة على حماية خصوصية المستخدمين، حسب “الاقتصادية”.

يذكر أن خدمة الدردشة آي ماسيج الخاصة بأبل توفر خدمة التشفير الطرفي للمحادثات بين أجهزة أبل سواء آيفون أو آيباد. ويعني هذا أن محتوى أي محادثات لا يمكن قراءته إلا على جهازي طرفي المحادثات، ولا يمكن لشركة أبل نفسها ولا شركات الاتصالات ولا حتى أجهزة الشرطة الوصول إلى محتوى المحادثة.

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أخبار التكنولوجيا تشفير النسخ الاحتياطية في أبل خدمات آي كلاود شركة أبل

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