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8 من أسرة واحدة.. حادث مروع بين مركبتين في «بيشة» يوقع ضحايا
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8 من أسرة واحدة.. حادث مروع بين مركبتين في «بيشة» يوقع ضحايا

8 من أسرة واحدة.. حادث مروع بين مركبتين في «بيشة» يوقع ضحايا

8 من أسرة واحدة.. حادث مروع بين مركبتين في «بيشة» يوقع ضحايا
٠٨:٠١:٣٤ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما حافلة صغيرة تقل أسرة عند دوار “الرفايع” بمركز الجنينة شمال بيشة، ما أسفر عن وقوع ضحايا بينهم طفلة توفيت وأصيب 7 من أسرتها بينهم امرأة حامل بإصابات مختلفة.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، إذ تم نقل جثة الطفلة والمصابين إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

وحسب- عكاظ- ناشد مواطنون، البلدية، تعديل وتحسين وضع الدوار، إذ لا تتوفر فيه السلامة المرورية، وسبق أن شهد حوادث أخرى بينهم معلمات، مشيرين إلى مطالبات سابقة لهم لم يُلتفت لها.

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وقال محمد عبيد منفور إنهم منزعجون من عدم تجاوب بلدية النقيع لمعالجة أخطاء هذا الدوار من أمور هندسية وفنية، وهو السبب الرئيسي في جميع الحوادث التي وقعت والأرواح التي أزهقت لعدم نظاميته وانعدام السلامة المرورية فيه، إذ أصبح مصدر خطر على سالكي هذا الطريق، مطالبا بمعالجة هذا الدوار أو إزالته.

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8 من اشرة واحدة حادث حادث بيشة حادث تصادم مركبة وفاة طفلة

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