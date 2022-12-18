«تويتر» يزيل خاصية رؤية الجهاز المرسل لـ «التغريدات».. ومغردون يعلقون

تواصل – فريق التحرير:

أزال تطبيق تويتر، خاصية تتيح إمكانية رؤية الجهاز الذي تم إرسال التغريدات منه إلى الطرف الآخر المستقبل للتغريدة.

وعلق الخبير التقني فيصل السيف، على ذلك بتغريدة عبر “تويتر”، قال خلالها: “أزال تويتر القدرة على رؤية الجهاز الذي تم منه إرسال التغريدة مثل Twitter for iPhone و Twitter for Android”.

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وتفاعل المغردون مع تغريدة السيف، حيث غرد يوسف عبدالله بقوله “أحسن ما عمل ليس لها أي فائده”.

وعلقت هِند بتغريدة عبر حسابها في “تويتر”، قالت فيها: “ميزة ما حدا كان مستفاد منها غير آبل فان بويز

وغردت Taghreed Fahad عبر حسابها في “تويتر”، بقولها “يا زينهم كان ماله داعي”.

التعليق في حالة الانتهاكات الخطيرة

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وفي وقت سابق، بدأ تطبيق التواصل الاجنماعي “تويتر” في استعادة الحسابات التي تم تعليقها بسبب انتهاكها قواعد المنصة

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات نشرتها الليلة الماضية، إنها حددت عدة سياسات كان الوقف الدائم فيها “غير متناسب” لخرق القواعد، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وأصات أن الحسابات المعادة لا تزال بحاجة إلى الامتثال لقواعدها. وأشارت إلى أن “التعليق الدائم يظل إجراء تنفيذيا للانتهاكات خطيرة”.

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إعادة الحسابات المعلقة بتويتر

ونشر الملياردير إيلون ماسك، مالك “تويتر”، تغريدة بشكل منفصل قال فيها إن الحسابات التي يزعم أنها شاركت تفاصيل خاصة بموقعه الشخصي “سيتم رفع تعليقها الآن”، بعد استطلاع أجراه موقع التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، علقت الشبكة حسابات العديد من الصحفيين البارزين – بما في ذلك من “واشنطن بوست” و”سي إن إن” و”نيويورك تايمز” الذين يغطون أخبار ماسك.