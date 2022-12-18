التوتر يدمر الجسم.. تعرف على عوامل الخطر وطرق تجنبه

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هناك مجموعة من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى عدم توازن هرمونات الجسم، وبشكل خاص عند النساء، وبينما يمكن للنظام الغذائي ووسائل منع الحمل والأدوية أن تُعطّل الهرمونات، فإن الإجهاد هو أيضًا سبب كبير وراء الاختلالات الهرمونية.

ولا يلزم أن يكون التوتر مرتبطًا بالعمل، إذ يمكن أن يكون الأمر أكثر من مجرد ممارسة الرياضة، أو المعاناة من علاقة تستنزف الشخص، مع القليل من الراحة.

ويمكن أن تكون مشاعر الإرهاق والغضب والتهيج والقلق بالإضافة إلى الإرهاق وسوء الحالة المزاجية علامات على المعاناة من التوتر، ويمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية الناتجة عن الإجهاد إلى مشاكل مثل زيادة الوزن وفقدان الدورة الشهرية.

وشرحت الدكتورة سارة بروير، مؤلفة “اتفاقية التنوع البيولوجي: الدليل الأساسي للصحة والعافية”، كيف يمكن أن تتعطل الهرمونات بسبب الإجهاد والطرق البسيطة للتعامل مع الاختلالات الهرمونية، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” على النحو التالي:

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كيف يؤثر التوتر على الهرمونات؟

“خلال أوقات التوتر، تزداد مستويات هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والنورادرينالين والكورتيزول لتسبب سلسلة من الاستجابات الفسيولوجية”، مما يضع الجسم في حالة تأهب، وفقًا للدكتورة بروير.

مع ذلك، “يمكن أن تؤدي حالة التوتر المرتفعة باستمرار إلى العديد من الأعراض الجسدية والعاطفية واضطراب الهرمونات”.

1. الإجهاد والإنهاك

يختلف نوع التوتر الذي قد تشعر به. يمكن أن يستمر على المدى القصير لدقائق أو ساعات؛ قد يكون موعدًا للعمل، أو للحاق بالقطار.

ينتج الإجهاد المزمن عن ارتفاع مستمر في مستويات الكورتيزول ويحدث على مدى فترة طويلة من الزمن؛ يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جسدية مثل الأوجاع ، وكذلك ضبابية الدماغ، والاكتئاب، والتعب الشديد والشعور باليأس.

وإذا كنت تعاني من الإرهاق، وهو ما تقول الدكتور بروير إنه قد يكون ناتجًا عن إجهاد مزمن في مكان العمل على وجه التحديد، فقد تواجه مشاعر استنفاد الطاقة أو الإرهاق، أو زيادة المسافة الذهنية عن وظيفتك، أو الشعور بالسلبية أو السخرية المرتبطة بالعمل وكذلك انخفاض الكفاءة المهنية.

قالت: “يمكن أن تصاب بالاكتئاب الشديد وقد تبدو الحياة لا تستحق العيش. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الإرهاق ، فمن الضروري طلب المساعدة والمشورة.”

2. الإجهاد وفقدان الدافع الجنسي

تقول الدكتورة بروير: “الإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان الرغبة الجنسية، إلى جانب الإرهاق والتعب وقلة النوم”.

عادة، تنتج الغدد الكظرية حوالي خمسة في المائة من الهرمونات الجنسية المنتشرة مثل ديهيدرو ايبي آندروستيرون (DHEA) والإستروجين (عند النساء) والتستوستيرون (عند الرجال وإلى حد معين عند النساء).

“عندما تكون مرهقًا، فإن الغدد الكظرية تزيد من إنتاج هرمونات التوتر (الكورتيزول والأدرينالين/ الإبينفرين) مع انخفاض مماثل في إنتاجها من الهرمونات الجنسية؛ تفقد دفعة الغدة الكظرية الهامة للدافع الجنسي”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجهاد يقلل أيضًا من مستويات (DHEA)، هرمون الجنس الرئيسي ويزيد من إفراز هرمون البرولاكتين، المانع القوي للشهوة الجنسية.

قالت الدكتورة بروير: “إذا تمكنت من تحديد أسباب التوتر لديك وتقليلها، فسوف تنعكس هذه التغيرات الهرمونية السلبية وسيزداد الدافع الجنسي ببطء”.

3. الإجهاد والدورة

بالنسبة للمرأة، إذ لاحظت أن الدورة ربما تبدو أخف أو أثقل من المعتاد؟ فقد يكون ذلك ناجمًا عن الإجهاد المستمر، يمكن للجسد الأنثوي أن يتوقف عن إعطاء الأولوية للدورة، لأنه يرى أنه من “غير الآمن” إنجاب الطفل وتنميته.

يمكن أن يكون لفقدان الكثير من الوزن نفس التأثير أيضًا. وجدت الدراسات أيضًا أن الإجهاد هو سبب لعقم الذكور.

4. الإجهاد وزيادة الوزن

غالبًا ما تكون دهون البطن التي لا تتغير، علامة على عدم التوازن الهرموني لكل من النساء والرجال. وجدت الأبحاث أن إفراز الكورتيزول الناجم عن الإجهاد قد ثبت أنه يزيد من دهون البطن مما يؤدي إلى ما يعرف باسم “إجهاد البطن”.

فرز هرمونات الإجهاد

هناك طرق لمساعدة الهرمونات. تعتبر تقنيات خفض التوتر أمرًا حيويًا؛ خصص المزيد من الوقت لنفسك والمزيد من الوقت للاسترخاء، من خلال الابتعاد عن الشاشات، أو أخذ المزيد من فترات الراحة أثناء النهار لإعداد كوب من الشاي أو الخروج في نزهة.

قالت الدكتورة بروير: “اهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الضغوط التي يمكنك التعامل معها وتلك التي لا يمكنك تحملها. حدد ما الذي يسبب لك التوتر من خلال الاحتفاظ بمذكرات الإجهاد وتحليلها”.

وأضافت أن تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى الأحداث المجهدة مفيد أيضًا: “إذا كنت تعتقد أنه يمكنك التعامل مع موقف مرهق، فمن المحتمل أن تنجح. إذا كنت تعتقد أنك ستفشل حتى قبل أن تبدأ، فهذا عادة ما يصبح نبوءة تحقق ذاتها. انظر إلى التحديات على أنها فرصة وليست تهديدًا. وإذا فشلت، رحب بفرصة التعلم من أخطائك. كل شيء عن السيطرة”.

تشمل الطرق الأخرى لتقليل التوتر واستعادة الهرمونات بك اتباع نظام غذائي صحي.

قالت الدكتورة بروير: “تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف وغنيًا بالأطعمة الكاملة مع وفرة من الفواكه والخضروات والسلطات، مع تقليل تناول الأطعمة السكرية والملح”.

يتم استخدام فيتامينات مجموعة فيتامين C و B بسرعة في التفاعلات الأيضية المرتبطة باستجابة القتال أو الطيران، بالإضافة إلى أن الإجهاد يؤدي أيضًا إلى استنفاد الجسم من الكالسيوم والمغنيسيوم.

يوصي الدكتور برور بتناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى بروبيوتيك لتجديد البكتيريا المعززة للمناعة في الأمعاء. كما ينصح بالتوقف عن تناول الكحول، والتخفيف من الكافيين.

إلى جانب شرب كمية كافية من الماء أيضًا – استهدف تناول ما يزيد عن لترين يوميًا – حيث سيؤدي الجفاف إلى تفاقم الأعراض المرتبطة بالإجهاد مثل التعب والصداع وضعف التركيز.

بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. “المشي السريع يساعد على تحييد آثار هرمونات التوتر. ستشعر بالانتعاش، وأقل توترًا، وستعمل بكفاءة أكبر نتيجة لذلك ، “يشرح الدكتور بروير.

مكمل آخر مفيد هو “رهوديولا”، وهو علاج عشبي تقليدي يساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد البدني والعاطفي.

قالت الدكتورة بروير: “يعتقد أنه يؤثر على منطقة ما تحت المهاد في الدماغ لتقليل مستويات هرمونات التوتر (الكورتيزول والأدرينالين) وكذلك يزيد من مستويات السيروتونين لتحسين الحالة المزاجية المنخفضة”.