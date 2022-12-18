الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لتعزيز سوق الكربون وخفض الانبعاثات

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أعلن مفاوضو الاتحاد الأوروبي، البوم، توصلهم إلى اتفاق سياسي، لإصلاح سوق الكربون بالتكتل بما سيخفض الانبعاثات بوتيرة أسرع.

إصلاحات لخفض الانبعاثات

ويفرض الاتفاق تكاليف جديدة مرتبطة بثاني أكسيد الكربون، الذي يزيد حرارة الكوكب، عند استخدام الوقود في النقل البري والمباني اعتبارا من عام 2027، حسب “رويترز”.

ويشهد سوق الكربون في الاتحاد، بموجب الاتفاق، بعض الإصلاحات لخفض الانبعاثات بنسبة 62% مقارنة مع مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

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تقليل تصاريح ثاني أكسيد الكربون

ويسعى الاتحاد لإزالة 90 مليون تصريح لثاني أكسيد الكربون من النظام بحلول عام 2024 و27 مليونا في عام 2026، وتقليل معدل انخفاض الحد الأقصى لتصاريح ثاني أكسيد الكربون في النظام بما يصل إلى 4.3% من 2024 إلى 2027 و4.4% من 2028 إلى 2030.

2027 تشهد وقتا عصيبا

وقال كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي، بيتر ليز، إنه: “من عام 2027 فصاعدا، سنمر بوقت عصيب، سنحتاج جميعا إلى خفض الانبعاثات بحلول ذلك الوقت وإلا فسنضطر لدفع تكلفة باهظة”، مضيفا أنه يأمل في أن يؤدي اقتراب هذا الموعد النهائي إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء.

ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا، على إطلاق سوق جديدة للكربون تغطي موردي الوقود الذي يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون والمستخدم في السيارات والمباني بحلول عام 2027.

ويطلق الاتحاد الأوروبي أيضا صندوقا بقيمة 86.7 مليار يورو لمساعدة المستهلكين والشركات الصغيرة على مواجهة تكاليف ثاني أكسيد الكربون وحثهم على الاستثمار في تجديد المباني لتكون موفرة للطاقة أو في المركبات الكهربائية.