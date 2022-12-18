ضبط 1100 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة داخل شقة بوسط الدمام

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بلدية وسط الدمام، مداهمة شقة سكنية تستخدم من قبل عمالة لتحضير أطعمة غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأشارت البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات البلدية لسلامة الغذاء.

وأوضحت البلدية، أن مراقبوها قاموا بمصادرة (1100) كجم مواد غذائية منوعة من الشقة السكنية، مشيرة أن المخالفات التي تم رصدها، تمثلت في عدم صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، ومخالفة الشروط الصحية العامة، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة اشتراطات تداول الغذاء، وتجهيز المواد وعدم وجود شهادات صحية، ووجود مواد مجهولة المصدر.

من جانبه أكد رئيس بلدية وسط الدمام م. حاتم الغامدي، على حرص البلدية على صحة وسلامة الغذاء، وضمان وصوله بالطرق السليمة لكافة أفراد المجتمع، واستمرار الجولات التفتيشية للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية والغذائية بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة، حسب صحيفة اليوم.

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