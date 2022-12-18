وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
استشاري مساعد – وحدة العناية المركزة
المؤهلات والخبرة
- تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
- إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
- شهادة البورد السعودي أو البورد السعودي مؤهل أو ما يعادلها.
- التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.
- أي خبرة المطلوبة
- تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
- إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
- شهادة علمية (ماجستير) أو درجة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال طبي ذي صلة.
- التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد. الخبرة: سنتان
اقرأ أيضا:
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بخدمات الملاحة الجوية
مدير الموظفين وخدمات رعاية الأسرة والإسكان
المؤهلات و الخبرة
- الحد الأدنى أو المطلوب: درجة البكالوريوس في الإدارة أو الإدارة أو أي مجال آخر ذي صلة. مع 9 سنوات خبرة.
- المفضل: درجة الماجستير في إدارة الفنادق أو أي مجال آخر ذي صلة. مع خبرة 7 سنوات.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا: