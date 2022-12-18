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وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
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وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
٠٧:٢١:٢١ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى  وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

استشاري مساعد – وحدة العناية المركزة

المؤهلات والخبرة

  •  تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
  •  إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
  •  شهادة البورد السعودي أو البورد السعودي مؤهل أو ما يعادلها.
  •  التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.
  •     أي خبرة المطلوبة
  •  تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
  •  إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
  •  شهادة علمية (ماجستير) أو درجة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال طبي ذي صلة.
  •  التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد. الخبرة: سنتان

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المؤهلات و الخبرة

  • الحد الأدنى أو المطلوب: درجة البكالوريوس في الإدارة أو الإدارة أو أي مجال آخر ذي صلة. مع 9 سنوات خبرة.
  • المفضل: درجة الماجستير في إدارة الفنادق أو أي مجال آخر ذي صلة. مع خبرة 7 سنوات.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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