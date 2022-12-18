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ضايقوا المارة ومارسوا التفحيط.. شرطة تبوك تطيح بعدد من الأشخاص
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ضايقوا المارة ومارسوا التفحيط.. شرطة تبوك تطيح بعدد من الأشخاص

ضايقوا المارة ومارسوا التفحيط.. شرطة تبوك تطيح بعدد من الأشخاص

ضايقوا المارة ومارسوا التفحيط.. شرطة تبوك تطيح بعدد من الأشخاص
٠٧:٢٠:٤٢ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة تبوك على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة في مدينة تبوك بحي الروضة وممارسة التفحيط.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

كانت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، قبضت على مواطنَيْن لنقلِهما في مركبة يقودها أحدهما (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

السجن والغرامة عقوبة نقل المخالفين لنظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تحرش تفحيط شرطة تبوك مضايقة المارة

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