ضايقوا المارة ومارسوا التفحيط.. شرطة تبوك تطيح بعدد من الأشخاص

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قبضت شرطة منطقة تبوك على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة في مدينة تبوك بحي الروضة وممارسة التفحيط.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

كانت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، قبضت على مواطنَيْن لنقلِهما في مركبة يقودها أحدهما (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة تبوك تقبض على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة وممارسة التفحيط. pic.twitter.com/vq0SMsy9oq — الأمن العام (@security_gov) December 18, 2022

السجن والغرامة عقوبة نقل المخالفين لنظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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