روسيا تقصف خيرسون مجددا وتعلن خسائر أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، في بيان، القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية في عدة مناطق، مشيرة إلى أن: “حصيلة قتلى العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم”.

خسائر فادحة تتكبدها أوكرانيا وأكدت بيان الدفاع الروسيةالسيطرة على قرية ياكوفليفكا، وصدّها هجمات أوكرانية على محور دونيتسك، وأضاف البيان: “خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك”.

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اعتراض صواريخ هيمارس

وأفاد البيان بتدمير رادار أمريكي الصنع في دونيتسك، وإسقاط طائرة بدون بدون طيار، واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

اجتماعات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

كشف بيان صدر عن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الكرملين، إن بوتين قضى يوم الجمعة بأكمله في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا،مجتمعا بوزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، كما عقد اجتماعات منفصلة مع قادة مختلف فروع الجيش الروسي المشاركة في العملية، حسب “العربية”.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بث التلفزيون الروسي مقاطع منه، السبت: “أود أن أسمع مقترحاتكم بشأن تحركاتنا على الأمدين القصير والمتوسط”.