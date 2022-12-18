تحذير طبي: تسمية الدواء للطفل «بالحلوى» أبرز أسباب التسمم المؤدي للوفاة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية، الدكتورة مها المزروع من خطر تسمية الدواء للطفل “بالحلوى”، باعتباره من أبرز أسباب التسمم الدوائي الذي قد يؤدي للوفاة.

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عدم تشبيه الأدوية بالحلويات

وقالت في تصريح إلى قناة “الإخبارية”: “من الأشياء التي ركزنا عليها خلال حملات التوعية، عدم تشبيه الأدوية بالحلويات، لأنه عادة الأهالي يلجأون إلى هذه الطريقة لتحبيب الطفل في الدواء، خاصة وأن بعض الأدوية طعمها محلى”.

وأضافت المزروع “وقد كان هذا من أولى الممارسات التي تم التركيز عليها، عدم تشبيه الأدوية بالحلويات، وعدم وضع المواد الكيماوية في أدوات غير مخصصة لها، لأنها تحدث حالات تسمم كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة خلط العبوات”، لذا شددت على ضرورة “إبعاد المواد الكيماوية عن متناول يد الأطفال”.

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حالات تسمم مجهولة الأسباب

وبينت المزروع أن هناك “حالات التسمم تأتي إلى الطوارئ غير معروف أسبابها، لذا جرى التركيز على أهمية تطوير الخدمات الصحية، وتدريب الطواقم الطبية على معرفة واستنتاج حالات التسمم من الأعراض المصاحبة، له دور كبير في رفع الوعي، وإنقاذ حالات كثيرة من الوفاة”.